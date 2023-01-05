Spor Toto Süper Lig 'in 17. haftasında bugün Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırlayacak. Geçen hafta Beşiktaş 'a kaybeden Adana Demirspor taraftarı önünde kazanmak istiyor. 7 maçlık mağlubiyet serisini geçen hafta Kasımpaşa karşısında sonlandıran İstanbulspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Adana Demirspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Adana Demirspor - İstanbulspor muhtemel 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Manev, Rodrigues, Stambouli, N’Diaye, Onyekuru, Akintola, Emre, Belhanda

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan, Duhan, Melih, Muammer, Rroca, Ethemi, Emir, İbrahim

Ligde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 27 puan toplayan Adana Demirspor, haftaya 4. sırada girdi. Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe 'ye 4-2 yenilen Adana Demirspor, 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, 16. haftada Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Bu sezon rakiplerine 3 kez üstünlük kurabilen ve 2 beraberlik sonunda 11 puan elde edebilen İstanbulspor ise son sırada yer alıyor.

İstanbulspor üst üste 7 mağlubiyetin ardından 16. haftada Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek kötü gidişi sonlandırmıştı.