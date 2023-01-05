Adana Demirspor - İstanbulspor maçı (CANLI)

Spor Toto Süper Lig 'in 17. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırlıyor. Geçen hafta Beşiktaş 'a kaybeden Adana Demirspor, taraftarı önünde kazanmak istiyor. 7 maçlık mağlubiyet serisini geçen hafta Kasımpaşa karşısında sonlandıran İstanbulspor ise deplasmanda galibiyet peşinde. Yeni Adana Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi haberimizde.

CANLI ANLATIM

1' Mücadele başladı.

PENALTI

26' Gulbrandsen hızla ceza alanına girdi, Okan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI!

28' Belhanda'nın penaltı vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi. İstanbulspor'da büyük sevinç...

PENALTI TEKRARLANACAK!

28' Pozisyon sonrasında Jensen'in ayağının çizgide olmadığı anlaşıldı. Penaltı tekrar edilecek.

GOL!

29' Belhanda bu kez top ile Jensen'i farklı köşelere gönderdi. Adana Demirspor 1-0 önde.

Adana Demirspor - İstanbulspor 11'ler

Adana Demirspor:Ertaç, Semih, Manev, Svensson, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Yusuf, Onyekuru, Younes Belhanda, Gulbrandsen

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Duhaney, Ologo, Melih, Okan, Emir, Muammer, Ethemi, Eduart Rroca, İbrahim

Ligde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 27 puan toplayan Adana Demirspor, haftaya 4. sırada girdi. Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe 'ye 4-2 yenilen Adana Demirspor, 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, 16. haftada Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Bu sezon rakiplerine 3 kez üstünlük kurabilen ve 2 beraberlik sonunda 11 puan elde edebilen İstanbulspor ise son sırada yer alıyor. İstanbulspor üst üste 7 mağlubiyetin ardından 16. haftada Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek kötü gidişi sonlandırmıştı.