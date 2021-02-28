Adana Demirspor hayata Bandırmaspor maçıyla döndü

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı Adanaspor, Altay ve Ümraniyespor maçlarından yalnızca 2 puan çıkarabilen Adana Demirspor, zirvenin uzağına düşmüştü. Mavi- Lacivertliler, son olarak dün Bandırmaspor'u ağırladı. Konuk ekipte 28'de Abdurrahim Dursun, direkt kırmızı görerek, takım arkadaşlarını 10 kişi bıraktı. İlk devrede gol sesi çıkmadı. Rakibinin eksik kalmasıyla birlikte oyun hakimiyetini eline geçiren Samet Aybaba'nın öğrencileri, 50'de Sinan Kurt ile perdeyi açtı: 1-0.

Haftaya Samsunspor'la oynayacaklar

İkinci yarıda oyuna giren tecrübeli golcü Mehmet Akyüz, 63'te son sözü söyledi. Puanını 42 yapan Mavi Şimşekler, haftayı Play-Off hattında kapamayı garantiledi. Adana Demirspor, gelecek hafta şampiyonluk adaylarından Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Bu arada son dönemde çöküşe geçen Ban Ban, Play-Off hattının 7 puan gerisine düştü.