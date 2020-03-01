Adana Demirspor - Hatayspor | Zirvede kazanan yok

Zirve hesapları yapan Adana Demirspor, evinde lider Hatayspor’u ağırladı. Maç öncesindeki yoğun yağış nedeniyle, iki ekip de ilk devrede basit hatalar yaptı. Oyuncular maç boyunca sadece birbirleriyle değil zeminle de mücadele etti. 10. dakikadan sonra kontrolü eline alan Mavi Şimşekler, girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

Erkan, Sinan, Volkan ve Mehmet gibi isimler zeminin de etkisiyle üretken olmakta zorlandı. 30’da Selim’in çaprazdan şutu kalenin tam yanından auta çıktı, konuk ekibin ilk 45’teki tek tehlikeli atağı buydu.

Demir pes etmedi

İkinci yarıda da bastıran Mavi- Lacivertliler’in 65. dakika itibarıyla 18 şutu vardı ancak golü konuk ekip attı. Stoper Tayyib talha’nın hatasında topu alan Gökhan Karadeniz sağ çaprazdan harika bir aşırtma atarken takımının ilk isabetli şutuyla Bordo-Beyazlı ekibi öne geçirdi: 0-1. Ev sahibi pes etmedi.

85’te Tarık Çamdal’ın ortasında Mehmet Akyüz’ün kafası vuruşu, Adana Demir’e 1 puanı getirdi: 1-1. Hatayspor, maç fazlasıyla Erzurum ile arasındaki farkı 7’ye çıkardı. Mavi Şimşekler ise 2. sıraya yükselme fırsatını tepti.