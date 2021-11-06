Süper Lig 'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Son 3 maçtır kazanamayan Adana Demirspor sezonun flaş takımı Hatayspor'la karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor taraftarı önünde kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor. 23 puanla ikinci sırada bulunan Hatayspor ise zirva yarışı için kazanma peşinde.

Adana Demirspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ev sahibi Adana Demirspor 13 puanla 15. sırada yer alıyor. Ligde 23 puanla 2. sırada bulunan Hatayspor, 13 puanlı rakibi Adana Demirspor karşısında çıkışını sürdürmek için galibiyet arayacak.

Adana Demirspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemeyecek.



