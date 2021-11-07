Adana Demirspor - Hatayspor maçı (CANLI)

Süper Lig 'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Son 3 maçtır kazanamayan Adana Demirspor, sezonun flaş takımı Hatayspor'la karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor taraftarı önünde kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor. 23 puanla ikinci sırada bulunan Hatayspor ise zirva yarışı için kazanma peşinde.

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR CANLI TAKİP

Maç başladı.

18. dakikada Stambouli'nin sağ kanattan yaptığı ortada Balotelli'nin penaltı noktasından kafa vuruşu auta gitti.

Röveşata direğe takıldı!

21. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde El Kaabi'nin çok şık röveşatası direkten dışarı çıktı.

21. dakikada Adana Demirspor'da savunma arkasına sarkan Yunus Akgün'ün ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş auta gitti.

23. dakikada Adekugbe'nin ceza sahası içine çevirdiği topta bomboş pozisyonda El Kaabi'nin vuruşu, üstten dışarı gitti.

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Adana Demirspor - Hatayspor ilk 11'ler

Adana Demirspor: Arijanet Muric, Joher Rassoul, Simon Deli, Samet Akaydin, Jonas Svensson, Benjamin Stambouli, Sinan Kurt, Matias Vargas, Babajide Akintola, Yunus Akgün, Mario Balotelli

Yedekler: Ferhat Kaplan, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Tarık Çamdal, Semih Güler, Gökhan İnler, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Birkir Bjarnason, Britt Assombalonga

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Sam Adekugbe, Mehdi Boudjemaa, Ruben Ribeiro, Saba Lobzhanidze, Adama Traore, Ayoub El Kaabi, Mame Biram Diouf

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Simon Falette, Bülent Cevahir, Eren Fansa, Emre Çolak, Muhammed Mert, Sadık Baş, Mohammed Kamara, Dylan Saint-Louis

Ev sahibi Adana Demirspor 13 puanla 15. sırada yer alıyor. Ligde 23 puanla 2. sırada bulunan Hatayspor, 13 puanlı rakibi Adana Demirspor karşısında çıkışını sürdürmek için galibiyet arayacak.

Adana Demirspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemeyecek.