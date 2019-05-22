Adana Demirspor - Hatayspor (CANLI)

Spor Toto 1. Lig’de 2018-2019 sezonunun perdesi kapandı. Ligde 72 puanla Denizlispor şampiyon olurken, Süper Lig’e ikinci bileti ise 70 puanla Gençlerbirliği aldı. Bir üst lige yükselecek son takımın belli olacağı play-off mücadelelerinde ise Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor ter dökecek. Altınordu'nun Giresunspor'a mağlup olmasıyla Gençlerbirliği'ni mağlup eden ve mucizevi bir şekilde play-off'a yükselen Adana Demirspor, taraftarı önünde avantajı kapmak istiyor. Sezonun sürpriz takımlarından Hatayspor ise çıkışını Adana deplasmanında da sürdürmek istiyor. Kral Pote, Demirspor’u bu kez Süper Lig’e taşımak istiyor. Hatay’da Caner takımın en önemli hücum silahlarından.

Maç başladı...





****

Adana Demirspor - Hatayspor maçı hangi kanalda?

Saat 21.00’de başlayan mücadeleyi Halis Özkahya'nın yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Çağlar, Süleyman, Adil, Semih, Kaan, Traore, Erdal, Vedat, Berk, Gladky, Pote

Hatayspor: Akın, Murat, Yusuf, Sadi, Mesut, Kubilay, Diallo, Gökhan Karadeniz, Caner, Selim, Mirkan



