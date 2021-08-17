Younes Belhanda ve Benjamin Stambouli transferlerinde karşı karşıya gelen Adana Demirspor ile Fransız ekibi Montpellier bu kez aynı masada... Transfer yarışından iki kez galip çıkan ve iki yıldızı da renklerine bağlayan Mavi Şimşekler şimdi ise Montpellier'in karşısında satıcı konumunda. Stoper arayan Montpellier'in, Güney ekibinin 25 yaşındaki savunmacısı Joher Rassoul için Adana Demirspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe ...

Fransızlar'ın, 1 sene sözleşmesi kalan Rassoul için maliyet araştırmasına başladığı ifade edilirken, en kısa zamanda Lacivert-Mavililer'e resmi teklifi sunacakları da gelen haber arasında. Bu yaz döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Senegalli futbolcunun geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Atalay Özçelikli