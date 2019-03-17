Adana Demirspor gümbür gümbür!

Ümit Özat’ın gelişiyle çıkışa geçen Adana Demirspor, 2 kırmızı kartın olduğu ve 1 penaltının çalındığı maçta Elazığspor’u 2-0’lık skorla geçti. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Lacivert-Mavililer, Play-Off hedefine kilitlendi.

17 Mart 2019, Pazar 09:43
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Adana Demirspor gümbür gümbür!

AdanaDemirspor’da çıkış sürüyor... Teknik direktörlüğe Ümit Özat’ın gelmesinin ardından çıktığı 5 maçta sadece 1 kez kaybeden Güney temsilcisi, Elazığspor’a konuk oldu. Lacivert-Mavililer, 2 kırmızı kartın çıktığı, 1 penaltı kararının verildiği karşılaşmada Elazığspor’u Gladky ve Kage’nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Adana temsilcisi, puanını 41’e yükseltti ve Play-Off iddiasını sürdürdü.

Elazığ ateşten çıkamadı

Elazığ ise kötü gidişe yine dur diyemedi. Adana ekibi karşısında varlık gösteremeyen Bordo- Beyazlılar’da 70. dakikada Yiğitcan Erdoğan ve 88. dakikada Diarra kırmızı gördü.

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