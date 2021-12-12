Adana Demirspor - Giresunspor maçında öne çıkan rakamlar

Son 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alarak çıkış yakalayan Giresunspor, deplamanda Adana Demirspor'un konuğu olacak.

Adana Demirspor'da Younes Belhanda, Giresunspor'da ise Douglas sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Adana Demirspor, son maçında Trabzonspor 'a 2-0 yenildi. Mevcut liderlere kaybetmeyi olası gören Montella, oyuncularının yarattığı gol girişimi sayısından memnun. Ancak özellikle kadrodaki yetenekli forvetlerin sayısı göz önüne alındığında, kale önünde daha iyisini yapmaları gerekiyor. Takımın en golcü oyuncusu 5 golü bulunan Britt Assombalonga. Formda bir Giresunspor tarafına karşı, ev sahibi ekipten düşük tempolu, temkinli bir görüntü bekleyebiliriz.

Giresunspor son maçında Karagümrük takımını 3-1 mağlup etti. Hakan Keleş'in öğrencileri yükselen formla sadece sonuçları almakla kalmıyor, aynı zamanda futbolseverleri de etkiliyor. Giresunspor ligde 13 golle en az gol yiyen 2 takımından biri. Genç teknik direktör katı defans sisteminden vazgeçip oyuncularının orta sahayı kontrol etmesine ve ilerideki baskılı oyun anlayışı ile Giresunspor müthiş bir güç haline geldi. Bu maçta baskın futbol bekleyebiliriz.

Son haftalarda formda güçlü görünen Giresunspor, temkinli Adana Demirspor mücadelesinde karşoloklı gollü bir maç bekleyebiliriz.

Oran Analizi

Adana Demirspor için karşılıklı gol YOK 1.85 olduğunda toplam 30 maçın %77 kısmında hepsinde karşılıklı gol olmuştur.

Giresunspor için ilk yarı galibiyetine 3.5 oran verildiği toplam 4 maçta hiç ilk yarıyı kazanamadı.