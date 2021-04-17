Spor Toto 1. Lig'de son 4 haftaya girildi, şampiyonluk yarışı kızıştı. Sezonun en kritik maçlarından birisi Adana'da oynanacak. 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Giresunspor, 58 puanlı takipçisi Adana Demirspor'a konuk olacak. Samet Aybaba yönetiminde hiç kaybetmeyen, 8 maçlık yenilmezlik ve 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Mavi Şimşekler, lideri devirip ilk 2 iddiasını güçlendirmek istiyor. 4 maçtır kaybetmeyen Çotanaklar ise evine puan farkını açarak dönmenin hesaplarını yapıyor. Ligin kaderi açısından oldukça önemli olan mücadelede iki takımda da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak.

İki takım arasında Giresun'da oynanan sezonun ilk maçını Giresunspor, Nalepa ve Balde'nin golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Adana Demirspor - Giresunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Adana Demirspor-Giresunspor maçını Erkan Özdamar yönetecek. beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Adana Demirspor - Giresunspor muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Muhammed, Okan, Tayyip, Rassoul, Kaan, Gökhan, Hasan, Sinan, Sedat, Ezeh, Dibba

Giresunspor: Tolgahan, Hayrullah, Sergen, Diarra, Hüsamettin, Mehmet, Nalepa, Serginho, Caner, Eren, Balde

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Hedefimize çok yaklaştık

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, hafta sonu oynayacakları Adana Demirspor maçını kazandıkları takdirde birçok şeyin bitirmiş olacaklarını belirterek, "Hedefimize çok yaklaştık. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

Ligin son 4 haftasına girilirken en yakın rakipleriyle aralarındaki puan farkının 5 olduğunu hatırlatan Keleş, bu farkı lig sonuna kadar korumak istediklerini ifade etti. Son haftalarda çok önemli galibiyetler aldıklarını ve alınan bu puanların kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Keleş, “Keçiörengücü karşısına her zaman olduğu gibi mutlak galibiyet düşüncesi ile çıktık ve kazanmaktan başka bir düşüncemiz yoktu. Oyuncularım da sahaya çıkarak ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydu ve istediğimiz sonucu elde etmemizi sağladılar. İyi bir oyunla kazandık. Beni memnun eden müthiş bir oyun sergilememiz oldu. Çocukların istek ve arzuları muhteşemdi. Tüm oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Keleş, ligin 31’inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu ve kazandıkları takdirde birçok şeyi bitirmiş olacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzde ligin iddialı takımlarından olan Adana Demirspor’la maçımız var. Bu maçı kazandığımızda birçok şeyi bitirmiş olacağız, rakibimizi iyi analiz ediyoruz. Sezon başından bu yana olduğu gibi biz maçlarımıza tek tek bakıyoruz. Şu an için tüm düşüncemiz ve hazırlığımız Cumartesi günü oynayacağımız Adana Demirspor maçına yönelik, başka bir şey düşünmüyoruz. Keçiörengücü karşısında hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk var. İnşallah onu da almayı başaracağız. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz bir gerçek var o da bu şehrin 44 yıllık hasretine son vermek. İnanıyorum ki bu yolun sonunda da hedefe ulaşan taraf biz olacağız. Buna olan inancım tam."

Samet Aybaba: Kalan maçlarımızı kazanırsak Süper Lig ’e çıkmış oluyoruz

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 7 maçta 19 puan toplayarak Spor Toto 1. Lig’de ikinci sıraya yükselen Adana Demirspor, kalan 4 karşılaşmayı da kazanıp doğrudan Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor.

"Giresunspor’u da yenip sonraki maçlara bakacağız"

Samet Aybaba, geçen hafta Altınordu maçında iyi oynayarak deplasmanda 3 puan kazandıklarını söyledi. Takım motivasyonunun arttığını belirten Aybaba, "Akhisarspor maçında oyunun içinde biraz sallandık ama kazanmasını bildik. Altınordu maçında mükemmele yakın oynadık, oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde 4 maçımız var. Giresunspor, uzun süredir ligde lider, iyi takım ve iyi oyuncuları var. Başlarında da iyi bir hocaları var. Giresunspor maçına hazırlanıyoruz. Kazanırsak ondan sonraki maçlarla ilgili planlamaya başlayacağız." diye konuştu

Aybaba, 7 günde üçüncü maçlarına çıkacaklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haftalık programda bunu en yoğun yaşayan biziz. İnşallah bunun son ayağı olan Giresunspor’u da yenip sonraki maçlara bakacağız. Kazanmamız lazım. Kalan maçlarımızı kazanırsak Süper Lig’e çıkmış oluyoruz. Biz o yönde çalışıyoruz, herkesin de destek vermesi lazım. Bu takımın artık buralarda kalmaması lazım. Oyuncularımız da bunun bilincinde. İşi daha iyi benimsiyorlar, istiyorlar, çok coşkulular. İnşallah mutlu sona ulaşacağız."

Kalan son 4 maçlarına final olarak baktıklarını kaydeden Aybaba, "Rehavet denen şey ortada yok. Kazandıkça önünüze bakacaksınız. Böyle yaptık ve görüyorsunuz buralara geldik. Bundan sonraki 4 maç da aynı şekilde. Takım, şehirle gönül bağını kurdu. İnsanlar mutlu, takım da mutlu. Bu gönül bağını sürdürebilirsek o zaman biz bu maçları teker teker kazanıp Süper Lig’e çıkarız." ifadelerini kullandı.