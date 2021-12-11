Süper Lig 'de 16. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Son iki haftadır kazanamayan Adana Demirspor 16. hafta maçında son haftaların formda takımı Giresunspor'la karşılaşacak. Adana Demirspor kazanarak yeni seri yakalamak istiyor. Giresunspor ise çıkışını bu maçta da devam ettirme peşinde.

Adana Demirspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde 20 puanla 10'uncu sırada yer alan Adana Demirspor, 19 puanla 12. sırada bulunan Karadeniz ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor'da sakatlığı geçen Belhanda ve Castro teknik direktör Montella'nın şans vermesi halinde bu karşılaşmada görev yapabilecek.