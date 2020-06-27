Adana Demirspor - Giresunspor maç sonucu: 4 - 2

TFF 1.Lig'in 30. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u 4-2 yendi ve zirve takibini sürdürdü. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle paly-off hattına yaklaşan rakibiniRassoul, Dibba, Volkan ve Traore'nin golleriyle 4-2 yenen Adana ekibi 51 yaptı ve 3.sıradaki yerini korudu

TFF 1.Lig'de Hatayspor 29 maç sonunda 54 puanla lider, BB Erzurumspor 30 maçta 53 puanla ikinci sırada, Adana Demirspor ise 30 maç sonunda 51 puanla 3.sırada, Bursaspor 30 maç sonunda 49 puanla 4.sırada yer alıyor



