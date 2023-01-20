Adana Demirspor-Giresunspor (CANLI)

Süper Lig 'de ikinci devrenin açılış maçında Adana Demirspor ile Giresunspor, Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Başakşehir mağlubiyetinin ardından Ankaragücü'nü mağlup ederek moral depolayan ve 33 puanla 4. sırada bulunan Vincenzo Montella'lı Mavi Şimşekler, evinde seri peşinde. Son 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan ve 20 puanla 11. basamakta bulunan Hakan Keleş'li Çotanaklar ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin hesaplarını yapıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve Yasin Kol'un yönettiği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

KIRMIZI KART | 18' Adana Demirspor hızlı hücumunda Badou Ndiaye'nin ara pasına koşu yapan Yusuf Sarı, Alexis Perez'in müdahalesiyle kaleye koşu yaparken yerde kaldı. Maçın hakemi Yasin Kol, Kolombiyalı stopere, tereddütsüz kırmızı kart gösterdi.

Adana Demirspor-Giresunspor ilk 11'ler:

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Manev, Rodrigues, Gökhan İnler, Stambouli, Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Emre Akbaba

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic