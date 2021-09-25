Adana Demirspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son haftaların formda takımları Adana Demirspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Beşiktaş deplasmanında 3-0'dan dönen ve 1 puanı hanesine yazdıran Adana ekibi, evinde kazanıp moral depolamak istiyor. Gaziantep temsilcisi ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmeye çalışacak. Adana Demirspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Beşiktaş deplasmanında 3-0'dan dönen ve Vodafone Park'ta 1 puanı kapan Adana Demirspor, Gaziantep FK engelini aşıp üst sıralara bir adım daha yakınlaşmak istiyor. 3 maçtır kaybetmeyen Güneydoğu ekibi ise 3 puanı hanesine yazdırıp yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Ev sahibinde Younes Belhanda, Gökhan İnler ve David Akintola, konuk ekipte ise Alexandru Maxim'in durumu maç saatinde belli olacak. Adana Demirspor, haftaya 6 puanla 13. sırada girdi. Gaziantep FK ise 8 puanla 10. basamakta yer alıyor.
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Adana Demirspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Gaziantep FK maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Adana Demirspor-Gaziantep FK muhtemel 11'ler:
Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Stambouli, Sinan, Bjarnasson, Ezeh, Vargas, Balotelli
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobdji, Caulker, Mendyl, Jefferson, Merkel, Recep, Figueiredo, Sagal, Muhammet