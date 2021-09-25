Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Beşiktaş deplasmanında 3-0'dan dönen ve Vodafone Park'ta 1 puanı kapan Adana Demirspor, Gaziantep FK engelini aşıp üst sıralara bir adım daha yakınlaşmak istiyor. 3 maçtır kaybetmeyen Güneydoğu ekibi ise 3 puanı hanesine yazdırıp yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Ev sahibinde Younes Belhanda, Gökhan İnler ve David Akintola, konuk ekipte ise Alexandru Maxim'in durumu maç saatinde belli olacak. Adana Demirspor, haftaya 6 puanla 13. sırada girdi. Gaziantep FK ise 8 puanla 10. basamakta yer alıyor.

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Adana Demirspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Gaziantep FK maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Adana Demirspor-Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Stambouli, Sinan, Bjarnasson, Ezeh, Vargas, Balotelli

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobdji, Caulker, Mendyl, Jefferson, Merkel, Recep, Figueiredo, Sagal, Muhammet