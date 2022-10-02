Adana Demirspor-Galatasaray maçında müthiş atmosfer!

Adana Demirspor, Süper Lig 'de haftaya lider girerken, zirvedeki yerine yakışır bir atmosferle Galatasaray 'ı konuk etti. Mavi Şimşekler'de satışa çıkan tüm biletler tüketildi. Tribünde yaklaşık 30 bin futbolsever, takımlarını maçın başından sonuna hiç susmadan destekledi. Özellikle karşılaşma öncesinde kale arkası tribününde gerçekleşen koreografi görülmeye değerdi.

İstanbul takımlarını hedef alan ve Mavi Şimşekler benzetmesinin hikayesinin anlatıldığı pankartlar, tribünlere büyük renk kattı. Galatasaray maçına çıkmadan önce evinde Sivas, Ümraniye ve Trabzonspor gibi önemli takımları mağlup eden Adana Demirspor, sezon boyunca iç saha karşılaşmalarında ne kadar tehlikeli olacağının sinyallerini verdi.