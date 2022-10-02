Adana Demirspor-Galatasaray maçında eski dostlar karşı karşıya

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki maç, bir başka açıdan daha oldukça ilginç bir karşılaşmaya sahne oldu. Adana'yı zirveye taşıyan ve dünkü mücadeleye de ilk 11'de başlayan isimlerden Emre Akbaba, Belhanda, Onyekuru ve Ndiaye, daha kısa süre öncesine kadar Sarı-Kırmızılı takımın formasını giyiyordu.

Bu dört futbolcu da, eski takımları Galatasaray'ı sahada bir hayli zorladılar. Galatasaray altyapısında yetişen Yunus Akgün ise kiralık gittiği Adana Demir'in 1. Lig'den Süper Lig 'e çıkmasına ve burada da çıkış yakalamasına performansıyla büyük katkıda bulunmuştu. Genç yetenek bu kez eski takımına karşı galibiyet aradı.







