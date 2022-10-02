Süper Lig 'in 8. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray 'da Dries Mertens, 90 dakikanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Maç içinde birçok gol fırsatından yararlanamadıklarının altını çizen Belçikalı yıldız, “Bugün şans yanımızda değildi. Gol için iyi fırsatlar yakaladık ancak bunları skora çeviremedik. Bugünün problemi bizim açımızdan buydu. Bir sonraki maçlarda kazanmaya devam etmek için sıkı çalışacağız.” şeklinde konuştu.







