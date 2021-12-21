Galatasaray , Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. 6 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 14 puan kaybeden Fatih Terim'in ekibi, 24 puanla 11. sıraya kadar geriledi. Aslan, zorlu deplasmanda kazanıp şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. Galatasaray'da cezası devam eden Fatih Terim, takımının başında yer alamayacak, görev tecrübeli teknik adamın yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan'da olacak. 26 puanla 7. sırada bulunan, son 2 maçından 6 puan çıkaran Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'u ise çıkışını güçlü rakibi karşısında sürdürmeyi amaçlıyor.

Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Adana Demirspor - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Talha, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Morutan, Mohamed

Fatih Terim takımını sahaya odaklamaya çalışıyor

Cezası nedeniyle kulübede yer alamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya'da yapılan idmanda oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Son Başakşehir karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük'le yaşanan diyaloglar ve kulübün kurullarla mücadelesi nedeniyle moraller bozulurken, tecrübeli çalıştırıcı takımını sahaya odaklamaya çalışıyor. Adana Demirspor deplasmanı öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştiren Fatih Terim, "Kafanızı kaldırın, gerekirse herkesle mücadele edeceğiz. Biz Galatasarayız" ifadelerini kullandı.

Tek taktik idmanla

maça Sarı-Kırmızılılar, 1-1'lik Başakşehir beraberliği sonrası, tek taktik antrenmanla Adana'ya geçti ve zorlu mücadele için kampa girdi.

Mohamed 11'deki yerine dönüyor

Başakşehir maçında takımına 1 puanı getiren kafa golünü atan ve 5 golle Aslan'ın en skorer ismi olan Mostafa Mohamed, Adana Demir deplasmanında ilk 11'deki yerine dönüyor. Diagne'nin sakatlığı, Halil'in de formsuzluğu sonrası Mısırlı santrforu yeniden 11'de kullanma kararı alan Fatih Terim'in taktik provada 4-3-3 sistemini denediği, kenarlarda Kerem ve Morutan'la Mohamed'i desteklemeye çalışacağı, Taylan, Berkan ve Cicaldau üçlüsüyle de merkezi kontrol altında tutmak istediği öğrenildi. Terim bir aksilik olmazsa Mohamed'i son düdüğe kadar sahada tutmayı, duruma göre ikinci yarıda Halil'le takviye etmeyi planlıyor.

11 senedir örneği yok

Sarı-Kırmızılı ekip, ligde üst üste 4 deplasmanda kazanamazken, son 2 dış saha maçında gol bile atamadı. Galatasaray'ın üst üste 3 deplasman maçında gol atamadığı son dönem, Hagi'nin teknik direktörlük koltuğunda oturduğu 2010 yılının Ekim ve Kasım ayları arasında yaşandı.

Galatasaray'da 6 eksik, Adana Demirspor tam kadro

Galatasaray'da Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek. Arda Turan ve Assunçao da kamp kadrosunda yer almadı. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Adana Demirspor ise zorlu maça tam kadro çıkacak.

Yunus Akgün Aslan'a karşı

Florya'daki Galatasaray Futbol Akademisi'nde yetişen ve sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren Yunus Akgün, Cim Bom'a karşı görev yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Son maçta Alanyaspor 'a karşı 2 asist yapan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 14 lig maçında 3 gol 3 asistle takımına 6 gollük katkı verdi.

Gözler Vargas'ta

Ev sahibi Adana Demir'in en formda isimlerinden biri de Matias Vargas. Bu sezon 4 gol 7 asistle toplam 11 gole katkı sağlayan Vargas, bu alanda 6 gol 6 asisti bulunan Trabzonsporlu Nwakaeme'nin ardından en başarılı isim konumunda yer alıyor.