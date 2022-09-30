Süper Lig'de haftanın en az Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi kadar sonucu merakla beklenen maçı, Adana'da oynanacak. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde yeni bir oyun tarzı deneyen ve müthiş bir çıkış yakalayarak liderlik koltuğuna oturan Adana Demirspor, yıldız transferleriyle gövde gösterisi yapan ve üst üste aldığı galibiyetlerle zirveyi kovalayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 'ı ağırlıyor. Kazanan taraf, liderlik koltuğunu sağlamlaştıracak. Bu yüzden iki teknik adam da zorlu mücadeleye özel olarak hazırlanıyor.

Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Galatasaray maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Adana Demirspor-Galatasaray 11'ler:

Adana Demirspor(Muhtemel): Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Onyekuru geri döndü

Montella'nın, direkt santrfor olmadan Emre Akbaba'yı ileri uca koyarak oynattığı futbola devam etmesi bekleniyor. İlk 7 haftada sadece deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olan Adana, evinde Sivas, Ümraniye ve son şampiyon Trabzonspor'u yenerek şehirden kolay çıkış olmadığını kanıtladı. Sakatlığını atlatan ve Montella'nın Galatasaray karşısında oynayacağını açıkladığı eski Sarı Kırmızılı oyuncu Onyekuru'nun geri dönüşü de Güney temsilcisini bir hayli rahatlatmış durumda.

Mauro Icardi yok Juan Mata var

Galatasaray'da Adana Demir deplasmanı öncesi son dakika sürprizi... Gomis'le forma mücadelesine giren Mauro Icardi, dün sabahki idmanda takımla çalışmasına rağmen son anda ağrı hissettiğini söyledi ve kadrodan çıkarıldı. Arjantinli yıldızla birlikte, genç yetenek Yusuf Demir'in de sakatlığı sebebiyle Adana'ya götürülmediği açıklandı. Yeni transferlerden Danimarkalı stoper Ross da kafilede yer almıyor. Özellikle Icardi'nin yokluğunda, Galatasaray taraftarının gözü takımdaki bir başka yıldızın üzerinde olacak.

Mertens'in yerine oyuna

İstanbulspor ile oynanan özel maçta çok iyi bir performans sergileyen ve Milli arayı yoğun tempoda çalışarak geçiren Juan Mata, bugün ilk kez kadroya girecek. İspanyol yıldızın, skorun gidişatına göre maçın son 20 dakikasında büyük ihtimalle Mertens'in yerine sahada olması planlanıyor

Oliveira'nın yerine Midtsjö

Hafta içinde dayısını kaybeden ve özel izinli olarak Portekiz'e giden Sergio Oliveira, son anda Adana Demir deplasmanı kadrosuna dahil edildi. Ancak antrenman eksiği bulunan tecrübeli yıldızın yerine teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de Midtsjö'ye şans vereceği öğrenildi.

2 haftası daha var

Okan Buruk cephesinde ise farklı planlar var. Milli arada yıldız oyuncularını toparlama ve son durumlarını görme şansı bulan Buruk, takımı bir sonraki haftayı BAY geçeceği için, yine 2 haftalık bir dinlenme periyoduna sahip olacak. Dolayısıyla Adana karşısında alınacak bir galibiyet ve liderliğe yükselmek, bu araya girerken tüm ekibe büyük moral getirecek. Ekibiyle birlikte detaylı bir rakip analizi yapan Okan hoca, tüm oyun kurgusunu galibiyet hedefi üzerine gerçekleştirdi.

Adana Demirspor: 9 Galatasaray: 19

Ligde Adana Demirspor ile Galatasaray, 36 kez rakip oldu. Sarı Kırmızılılar 19 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray’ın attığı 59 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.

Deplasmanda Aslan gibi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 4 maça çıktı. Bu alanda lider konumda olan Sarı-Kırmızılılar, 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı. Aslan rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

5 haftadır kaybetmiyor

Cim Bom ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor’a yenildikten sonra mağlup olmadı. Sarı Kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan; Ümraniyespor, Gaziantep, Kasımpaşa ve Konyaspor’u yenerken, Trabzonspor ile berabere kaldı.

9 golün 4’ünde Gomis imzası

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de oynadığı 7 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı Kırmızılılar'da bu gollerin 4’ü 37 yaşındaki santrfor Bafetimbi Gomis’ten geldi. Gomis’in ardından Kerem'in 2, Oliveira’nın 1 golü bulunuyor. Diğer 2 golü ise Gaziantep'ten Kitsiou ile Konyaspor’dan Calvo kendi kalesine attı.

Kerem ceza sınırında

Aslan'da Adana Demirspor maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. Genç futbolcu, Adana ekibi karşısında sarı kart görmesi halinde 10. haftada deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.