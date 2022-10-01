Adana Demirspor - Galatasaray maçı iddaa oranları

Kadıköy'de Fenerbahçe 'ye 4-2 yenildikten sonra çıktığı 4 maçı kaybetmeden 10 puanla geçen Adana Demirspor, milli ara öncesine +3 gol averaj farkıyla Galatasaray 'ın önünde lider girmişti. Mavi Şimşekler'de Yaroslav Rakitskyi cezalı; milli takım kampında sakatlanan Henry Onyekuru maç kadrosunda olacak ancak ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz belli değil. Rakitskyi'nin cezası sonrası stoperde Samet Akaydın'ın yanında büyük ihtimalle Semih Güler'i göreceğiz. Rakitskyi'nin cezası aynı zamanda hücum opsiyonlarına +1 yabancı daha eklemiş oldu. Sağ açıkta Yusuf Sarı değil, David Akintola ilk 11 oynamaya daha yakın... Orta alanda "Badou Ndiaye, Gökhan İnler & Younes Belhanda" üçlüsü forma giyecek. Hücum merkezindeki tek formaya ise 3 aday var: Emre Akbaba, Britt Assombalonga, Artem Dzyuba.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI İDDAA ORANLARI!

Sezonun ilk 4 haftası futbol olarak tatmin etmeyen, sadece 2 gol atabilen ama 7 puan toplayan bir Galatasaray vardı. Son 3 maç ise bol gollü ve 9 puanla geçilince milli araya zirve ortağı (16 puan) olarak gidildi. Zirvede ortak olduğu Adana Demirspor maçının deplasman kafilesinde Yusuf Demir ve Mauro Icardi yer almadı. Sarı-kırmızılı kulüpten iki oyuncunun hafif sakatlıkları olduğu bilgisi geçildi. Kulübe yakın kaynaklar; amcasının vefati nedeniyle ülkesi Portekiz'e gittiği için hafta arasında 2 gün antrenman kaçıran Sergio Oliveira'nın yedekte bekleyeceğini ve ilk 11'de Fredrik Midtsjö'yü göreceğimizi bildirdi. Icardi'nin yokluğunda hücum merkezinde Bafetimbi Gomis'i göreceğiz. Kanatlarda Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu olacak, yaratıcı rolde Dries Mertens'i izleyeceğiz. Juan Mata bu sezon ilk kez bir resmi maçta kulübede olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Adana Demirspor bu sezon ligde oynadığı 7 maçın 5'inde ilk golü attı; o 5 maçın da tamamını kazandı.

- Galatasaray'ın bu sezon oynadığı ilk 4 lig maçı "KG YOK" ve "2.5 ALT" bitti; son 3 lig maçı ise "KG VAR" ve "2.5 ÜST". Tüm maçlar "İYX" şeklinde sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %29'luk kesim zirve ortaklarının maçında sarı-kırmızılı ekibin Adana'dan 3 puanla döneceğini düşünüyor... %21'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.