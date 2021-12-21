Adana Demirspor - Galatasaray maçı (CANLI)

Galatasaray , Süper Lig 'in 18. haftasında Adana Demirspor'a konuk oluyor. 6 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 14 puan kaybeden Fatih Terim'in ekibi, 24 puanla 11. sıraya kadar geriledi. Aslan, zorlu deplasmanda kazanıp şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. Galatasaray'da cezası devam eden Fatih Terim, takımının başında yer alamadı. Sarı Kırmızılılar'da görev tecrübeli teknik adamın yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan'da. 26 puanla 7. sırada bulunan, son 2 maçından 6 puan çıkaran Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'u ise çıkışını güçlü rakibi karşısında sürdürmeyi amaçlıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3' Galatasaray'da Stambouli'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gören Cicaldau, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

**

Adana Demirspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan Adana Demirspor - Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Adana Demirspor - Galatasaray ilk 11'ler:

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Simon, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Vargas, Yunus, Bjarnason, Balotelli

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mostafa