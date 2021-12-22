Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu. Bonservisi Galatasaray 'da bulunan, kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün, sergilediği muhteşem performans ve attığı gollerle takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi. 7 maçtır kazanamayan Fatih Terim'in ekibi, 24 puanla 11. sırada kalırken lider Trabzonspor 'un 21 puan gerisine düştü. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Mavi Şimşekler ise 29 puana yükseldi, maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti.





SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Kötü gidişatı durduramayan Galatasaray, ilk yarının son haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Sınırda olan ve Adana Demirspor deplasmanında sarı kart gören Taylan ile Cicaldau, cezaları nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY FİKSTÜR İÇİN TIKLAYINIZ

Vincenzo Montella yönetiminde çıkışa geçen Adana temsilcisi ise ilk devreyi Gözdepe deplasmanında tamamlayacak.

ADANA DEMİRSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN DAKİKALAR:

3' Galatasaray'da Stambouli'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gören Cicaldau, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

5' Galatasaray, Morutan ile tehlikeli geldi. Rumen hücumcu, ceza alanının hemen dışından sol ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, top direğin yanından auta çıktı.

8' Adana Demirspor'un Fransız orta sahası Stambouli, Ömer Bayram'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Göztepe maçı öncesi cezalı duruma düştü.

10' Sağ kulvarı etkili kullanan Oğulcan, şık çalımlarla ortaya doğru katetti ve pasını aktardı. Ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlı, Svensson'dan sıyrıldı. Arkadan gelen Ömer Bayram'ın gelişine attığı şutta top Muric'ten döndü.

14' Morutan'dan pası alan Berkan'ın çaprazdan ortasında savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinden Mostafa Mohamed kafayı vurdu, Muric sağına giden topu zorlanmadan kontrol etti.

15' Svensson'un ara pasına hareketlenen Bjarnason, ceza sahasına girer girmez şutunu attı, İsmail Çipe'yi geçen top ağlarla buluştu. Pozisyonun sona ermesinin ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR odasında da incelenen pozisyon gol değeri kazanmadı.

27' Cicaldau'nun uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Oğulcan, ceza sahasına ortasını yaptı. Simon Deli'nin hatası sonrası topla buluşan Mohamed'in attığı şutta top kaleye paralel gitti, Galatasaray mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.

33' Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Gökhan İnler'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Cicaldau'nun ardından Taylan da Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

40' Sağ kulvarı çok etkili kullanan Yunus Akgün, Marcao'dan sıyrıldı ve yaptığı koşuyla ceza sahasına girdi. Genç oyuncunun arka direğe çevirdiği topa Balotelli dokunamadı.

42' Adana Demirspor'da Bjarnason, Taylan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45+1' Kaleye yakın mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Cicaldau geçti. Rumen oyuncunun yaptığı vuruşta top farklı şekilde auta çıktı.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

52' Berkan'ın ceza sahasının sol çaprazdan yaptığı ortaya koşu yapan Mohamed'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.

GOL | 53' Vargas'ın kendi yarı sahasından attığı ara pasa hareketlenen ve savunma arkasına koşan Yunus Akgün, ceza sahasına girdi. Sağ çaprazdan şutunu atan Yunus, attığı şutla kaleci İsmail'i geçti ve top ağlarla buluştu.

GOL | 58' Adana Demirspor, farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray savunmasından şık çalımlarla sıyrılan Vargas, ceza sahasına doğru katetti. Yunus Akgün'ün gelişine attığı muhteşem şutta İsmail, hamle yapamadı ve top ağlarla buluştu.

62' Galatasaray'da Morutan'ın yerine Halil, Berkan'In yerine Babel oyunda.

64' Adana Demirspor sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Vargas'ın ortasına arka direkte Samet kafayı vurdu, top direğin üzerinden auta çıktı.

66' Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın yerine Aytaç Kara oyunda.

67' Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Oğulcan'ın kafa vuruşunda kaleci Muric'ten seken topa kale ağzında önce Mostafa Mohamed, ardından Nelsson vurdu. Adana Demirspor savunması çizgi önünde adeta etten duvar örerek mutlak gole engel oldu.

73' Adana Demirspor'da Balotelli ve Vargas oyundan alınırken Assombalonga ve Belhanda oyuna dahil oldu. Galatasaray'da ise Ömer Bayram ve Kerem kenara gelirken Van Aanholt ve Emre Kılınç oyuna dahil olan isim oldu.

78' Emre Kılınç'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Babel, açısını bulur bulmaz şutunu attı. Adana Demirspor kalecisi Muric, son anda topu çelmeyi başardı.

79' Sol kanattan kullanılan kornere iyi yükselen Nelsson'un yaptığı kafa vuruşunda topu Muric son anda çeldi.

80' Maçın yıldızı Yunus Akgün, alkışlarla kenara geldi ve yerini Akintola'ya bıraktı.

85' Sağ kanattan içeri çevrilen topu ön direkteki Mostafa Mohamed bekletmeden yanındaki Oğulcan'a bıraktı. Oğulcan karşı karşıya pozisyonda sağ ayağının dışıyla uzak köşeye doğru vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

86' Adana Demirspor'da kaleci Muric, zaman geçirmeye yönelik hareketleri nedeniyle sarı kart gördü.

Maçın hakemi Arda Kardeşler, son düdüğü çaldı ve 90 dakika Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Bora Özkara, Erdinç Sezertam

ADANA DEMİRSPOR: Muric - Samet, Deli, Svensson, Kaan, Gökhan (Dk. 90+1 Tayyip), Stambouli, Yunus (Dk. 80 Akintola), Bjarnason (Dk. 90+1 Sinan), Vargas (Dk. 73 Belhanda), Balotelli (Dk. 73 Assombalonga)

GALATASARAY: İsmail - Nelsson, Marcao, Oğulcan, Ömer (Dk. 73 Aanholt), Taylan (Dk. 67 Aytaç), Berkan (Dk. 62 Babel), Cicaldau, Morutan (Dk. 62 Halil), Kerem (Dk. 73 Emre), Mohamed

GOLLER: Dk. 53 - Dk. 58 Yunus (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Stambouli, Bjarnason, Muric (Adana Demirspor) - Cicaldau, Taylan (Galatasaray)