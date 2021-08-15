Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı öncesi son dakika gelişmeleri

Süper Lig 'de 2021/22 sezonunun ilk haftasının sonucu en çok merak edilen maçında Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Tam 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Mavi Şimşekler, sezona galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Şampiyonluk hedefiyle lige giren Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan galip ayrılıp sezona moralli başlamayı hedefliyor. İşte iki takımla ilgili son bilgiler...

Yeni kaptan Mesut Özil

Giresunspor ile oynanan hazırlık maçında sahaya kaptan olarak çıkan Mesut Özil, bundan sonra Fenerbahçe'nin birinci kaptanı olacak. Kaptanlık pazupandını koluna geçirdiği anda bambaşka duygulara sürüklendiğini sözlerineekleyen Mesut Özil, "Bana duyulan bu güvenin karşılğını verme zamanı. Çocukluk aşkım olan bu forma ile büyük başarılar yaşamak istiyorum" dedi.









Maç öncesi iki eksik

Sarı-Lacivertliler, sezonun ilk haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşırken, iki önemli eksik bulunuyor. Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, sakatlıkları nedeniyle Mavi Şimşekler karşısında sahada olmayacak.

Kim Adana'da yok

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul’a getirilen, önceki akşam ransferi resmiyet kazanan Güney Koreli stoper Min-Jea Kim, dün akşam saatlerindeyapılan son idmanda yer aldı. İlk bölümde takımla çalışan 24 yaşındaki oyuncu bireysel programla antrenmanı tamamladı. Teknik direktör Pereira, Adana Demir maçı kadrosuna alınması beklenen Kim’i tam oladak hazır olmadığı gerekçesiyle İstanbul’da bıraktı.

Fenerbahçe ligde geçit vermiyor

Kanarya, Adana Demirspor'a karşı bariz üstünlüğü ile dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, 1988- 1995 sezonları arasında Süper Lig’de arasında Mavi Şimşekler ile 8 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin tamamını Fenerbahçe kazandı.

Rekabette 35. randevu

Fenerbahçe ve Adana Demirspor, lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek. Geridekalan 34 karşılaşmanın 20’sini Sarı Lacivertliler kazandı. 4 maçtan Mavi Şimşekler zaferleayrılırken, 10 karşılaşmada ise dengeler bozulmadı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 69 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesin de ise 25 gol gördü.

Adana Demir'de hasret bitiyor

Mavi Şimşekler, son olarak 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig’de 26 yıl aradan sonra ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. Bu arada Akdeniz ekibi, Süper Lig’dekalıcı olmak için kadrosunu önemli transferlerle güçlendirdi. Mavi Lacivertliler; Mario Balotelli, Younes Belhanda, Benjamin Stambouli, Birkir Bjarnason, Britt Assombalonga, Jonas Svensson, Arijanet Muric, David Akintola, Lucas Castro, Metehan Mimaroglu ve Ferhat Kaplan’ı kadrosuna kattı.