Süper Lig'de 2021/22 sezonunun ilk haftasının sonucu en çok merak edilen maçında Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Tam 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Mavi Şimşekler, sezona galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Şampiyonluk hedefiyle lige giren Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan galip ayrılıp sezona moralli başlamayı hedefliyor. Adana Demirspor'da Metehan Mimaroğlu, Fenerbahçe'de ise Dimitrios Pelkas, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak isimler. Sarı Lacivertli ekipte kasık ağrıları nedeniyle son iki idmana çıkmayan Enner Valencia'nın durumu maç saatinde belli olacak.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Ağustos Pazar günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını Ali Şansalan yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Vitor Pereira: Kazanarak başlamak önemli

Vitor Pereira, dün yapılan antrenmandan önce öğrencileriyle bir toplantı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, hazırlık dönemi boyunca çok iyi çalıştıklarını belirterek, “Şimdi bunun meyvelerini toplama zamanı. Lige 3 puanla başlamak moral açısından son derece önemli. Rakibimiz ligin yeni takımlarından ve çok iddialı transferler yaptılar. Onlar da Fenerbahçe gibi bir takıma karşı kazanarak başlamayı çok isteyecek. Dikkatli olmalı ve motivasyonumuzu 90 dakika boyunca korumalıyız” dedi.

Samet Aybaba: Kazanmak için çıkacağız

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe'nin kaliteli bir kadro kurduğunu, yeni hocalarıyla farklı bir sistem denediklerini söyledi. Takım olarak bu gelişmeleri takip edip planlama yaptıklarını kaydeden Aybaba, “Takımımız hazırlık maçlarında çok başarılıydı. Eksikler toparlandı ve oyuncular performans açısından çok güçlendi. Hiç sakatlık yaşamadık. Ekibimiz çok iyi çalıştı. Bu maça da kazanmak için çıkacağız” dedi.

Transfer şampiyonu Adana Demirspor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takım olarak ciddi bir şekilde hazırlık yaptıklarını kaydetti. Kulüp Başkanı Murat Sancak’ın fedakarlıklarıyla istekileri oyuncuların büyük bir bölümünü transfer ettiklerini vurgulayan Aybaba, eksiklerin tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Adana Demirspor, Mario Balotelli, Younes Belhanda, Assamblonga, Svensson, David Akintola, Lucas Castro, Stambouli, Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu, Arijanet Muric ve Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı.

İrfan Can Kahveci hazır kıta

Fenerbahçe’ye geçen sezonun devre arasında sakat olarak gelen İrfan Can Kahveci, bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamamıştı. Başarılı oyuncunun, bu sezon takımın değişilmez isimlerinden biri olması bekleniyordu. Ancak Vitor Pereira, hazırlık maçlarında İrfan’a 11’de fazla şans vermedi. Ligin ilk haftalarına kulübede başlamaya hazırlanan 26 yaşındaki yıldız oyuncu için işler değişti. Pelkas ve Valencia’nın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İrfan Can, Adana Demirspor karşısında ilk 11’deki yerini alabilir. Valencia’nın yetişmemesi halinde forma için 1 numaralı aday olarak İrfan gözüküyor.

Valencia seferberliği

Vitor Pereira, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına tam kadro hazırlanmanın keyfini sürüyordu. Ancak peş peşe gelen iki şok haber, Pereira’nın tüm keyfini kaçırdı. Önceki gün Enner Valencia, kasığındaki ağrı nedeniyle idmana çıkamadı. Antrenmanda ise Dimitris Pelkas’ın sağ omzu yerinden çıktı. Pereira, Valencia’nın sahalara döneceği konusunda umutluydu. Ekvadorlu yıldız, ağrıları geçmediği için dün de idmana katılamadı.

Oynamak istiyor

Hem Valencia hem de Pelkas’ı kaybeden Pereira’nın planları alt üst oldu. Portekizli hoca, Pelkas’ın yerine Valencia’yı oynatmayı planlıyordu. 53 yaşındaki teknik adam, Adana Demir maçı öncesi bugün yapılacak olan son idmanda Valencia’dan olumlu haber gelmesini bekliyor. Sağlık ekibi de Ekvadorlu futbolcuyu sahaya çıkarabilmek için seferberlik ilan etti.

Pelkas’tan kötü haber

Sarı-Laivertliler’e Yunan yıldızdan ikinci kötü haber geldi. Önceki gün omzu çıkan Pelkas’ın ligin ikinci haftasındaki Antalya maçına yetiştirilmesi umudu vardı. Ancak başarılı oyuncu, dün sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaparak bunun imkansız olduğunu ortaya koydu. 27 yaşındaki futbolcu, “Omzumdaki sakatlığım nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Gelecek maçlarda takıma katkı sağlayamayacak olsam da bu sakatlıktan daha güçlü döneceğim. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.