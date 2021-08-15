Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı (CANLI)

Süper Lig 'de 2021/22 sezonunun ilk haftasının sonucu en çok merak edilen maçında Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Tam 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Mavi Şimşekler, sezona galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Şampiyonluk hedefiyle lige giren Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan galip ayrılıp sezona moralli başlamayı hedefliyor.

MAÇ BAŞLADI





**

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Yeni Adana Stadı'nda oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını Ali Şansalan yönetiyor. Saat 21.45'te başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Adana Demirspor-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan, Samatta



