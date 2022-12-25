Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşacak. 10 maçtır kaybetmemesine rağmen 3 maçtır galibiyete hasret olan Mavi Şimşekler, evinde 3 puanda başka bir şey düşünmüyor. Son 3 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Karagümrük ise zorlu deplasmanda kötü gidişata son verme peşinde olacak. Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Adana Demirspor, Süper Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 10 maçtır kaybetmeyen Vincenzo Montella'lı Mavi Şimşekler, 24 puanla 5. basamakta. Sırasıyla Konyaspor , Kayserispor ve Alanyaspor 'la berabere kalan Adana temsilcisi, evinde galibiyet hasretine son vermek istiyor. 2 maçlık galibiyet serisi sonrası çıktığı 3 maçta sadece 1 puan alabilen 13 puanlı Andrea Pirlo'lu Karagümrük ise zorlu deplasmanda kazanıp alt sıralardan uzaklaşmak ve kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor.
Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Erkan Özdamar'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru, Gulbrandsen
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Dresevic, Baniya, Biraschi, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Levent, Colley, Borini, Diagne