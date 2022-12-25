Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor, Süper Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 10 maçtır kaybetmeyen Vincenzo Montella'lı Mavi Şimşekler, 24 puanla 5. basamakta. Sırasıyla Konyaspor , Kayserispor ve Alanyaspor 'la berabere kalan Adana temsilcisi, evinde galibiyet hasretine son vermek istiyor. 2 maçlık galibiyet serisi sonrası çıktığı 3 maçta sadece 1 puan alabilen 13 puanlı Andrea Pirlo'lu Karagümrük ise zorlu deplasmanda kazanıp alt sıralardan uzaklaşmak ve kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor.





Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Erkan Özdamar'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru, Gulbrandsen

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Dresevic, Baniya, Biraschi, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Levent, Colley, Borini, Diagne