TFF’den yapılan açıklamada, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig Play-Off finalinin Ankara Eryaman Stadı’nda oynanacağı kaydedildi.

30 Temmuz Perşembe günü yapılacak karşılaşma, saat 21.00’de başlayacak. 1. Lig’de ilk iki sırayı alan Hatayspor ve Erzurumspor, Süper Lig ’e yükselmişti.

Dev maça dev hakem

Adana Demirspor ile Karagümrük arasında oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; Ankara Eryaman Stadyumu’ndaki mücadelede Çakır’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi Mert Güzenge olacak.