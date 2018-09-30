Adana Demirspor - Eskişehirspor maç sonucu: 4-0

Spor Toto 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Eskişehirspor'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibinin gollerini 13'te Kage, 30'da Galip, 72'de Mehmet Özcan (KK), 80'de ise Berk kaydetti.

13'üncü dakikada sağ kanattan Orhan’ın ceza alanı uzak köşesine yaptığı ortada Erdal kafayla topu altıpasa indirdi. Kage topun gelişine sert ve isabetli bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

30'uncu dakikada Orkan’ın ceza sahası içine yaptığı ortada, uzak kale direği yanındaki Erdal’dan önce Galip dokundu. Top çizgiyi geçti. Yardımcı hakem Tolga Yakut ortaya koşunca maçın hakemi gol kararı verdi: 2-0.

72'nci dakikada Kosecki’nin soldan bindirmesiyle ceza sahasın içerisinde yaşanan karambolde Mehmet Özcan topu kendi kalesine gönderdi: 3-0.

81'inci dakikada Kosecki sağdan ceza sahasına orta açtı. Berk Yıldız topu göğsüyle indirdi ve şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Habip Tiryaki (xx), Kamil Çetin (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xx), Orkan (xx) (Dk. 70 Berk xx), Galip (xxx), Traore (xx), Kage (xxx) (Dk. 60 Kosecki xx), Mitrovıc (xx), Hakan (xx), Orhan (xx), İsmail Konuk (xxx), Erdal (xx) (Dk. 80 Batuhan Karadeniz xx), Pote (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx), Semih (xx), Bedirhan (xx), İsmail (xx), Mehmet Feyzi (xx) (Dk. 78 Kaan Gül xx), Furgan (xx), Mehmet Özcan (xx), Talha (xx), Cemali (xxx), Mevlüt (xx) (Dk. 46 Fıratcan xx), İbrahim Halil (xx)

GOLLER: Dk. 13 Kage, Dk. 30 Galip, Dk. 72 (KK) Mehmet Özcan, Dk. 80 Berk (Adana Demirspor)

SARI KART: Ekrem (Eskişehirspor)