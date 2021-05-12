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Adana Demirspor, Emircan ve Berk ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig’de şampiyon olan ve önümüzdeki sezon Süper Lig'de oynamaya hak kazanan Adana Demirspor'da kiralık sözleşmeleri biten Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız ile yollar ayrıldı.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 14:57 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor, Emircan ve Berk ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig’i şampiyon tamamlayarak Süper Lig ’e yükselen Adana Demirspor Kulübü, kiralık sözleşmeleri biten Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız’a verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Alanyaspor ’dan kiralanan Emircan Altıntaş ve devre arasında Yeni Malatyaspor’dan kiralanan Berk Yıldız’ın sözleşmelerinin sona erdiğini belirtilerek, "Emircan ve Berk’e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendi kulüplerinde ve futbol yaşamlarında başarılar dileriz" denildi.

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