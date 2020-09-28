Adana Demirspor, Emircan Altıntaş’ı transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, ismi Tuzlaspor'la da anılan Emircan Altıntaş’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Adana ekibi, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralandığını duyurdu.

Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Takımımız son olarak Alanyaspor forması giyen 25 yaşındaki Emircan Altıntaş'ı satın alma opsiyonu ile bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştır.'' ifadelerini kullanıldı. Emircan, Alanyaspor'a transfer olmadan önce Ümraniyespor forması ile 16 maçta attığı 11 golle de çarpıcı bir performans sergilemişti.

Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Adana Demirspor, kadrosuna daha önce Emilijus Zubas, Sedat Şahintürk, Anıl Karaer, Kerim Avcı, Hamza Ok, Emre Selen, Samed Kaya, Davide Lanzafame ve Aurelien Chedjou'yu katmıştı.