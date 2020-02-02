Adana Demirspor durdurulamıyor!

Süper Lig’i hedefleyen iki takımın mücadelesinde Keçiörengücü ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı, ilk devre golsüz sona erdi. İkinci devrede tempoyu artıran konuk ekip, 51’de Aosman ile öne geçse de 6 dakika sonra Erdi Dikmen’in cevabı gecikmedi: 1-1. Başkent ekibinin ilk sayısını kaydeden Erdi, 79’da ise topu kendi filelerine gönderdi: 1-2.

Mücadelenin son bölümünde ise Mavi Şimşekler fişi çekti. Berk Yıldız, 90. dakikada skoru 3-1’e getirerek zaferi ilan etti.

5 maçta 13 puan!

Bu sonucun ardından ikinci yarıda uçuşa geçen Adana Demir, son 5 maçta topladığı 13 puan ile 4. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Sezonun ikinci yarısında oynadığı 3 maçta da puan kaybeden Başkent ekibi ise düşüşünü sürdürdü. Ev sahibi ekip, 5. sıraya gerilemekten kurtulamadı.