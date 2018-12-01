Spor Toto 1. Lig 14. hafta müsabakasında Adana Demirspor, deplasmanda Boluspor’u 3-2 yendi.

Adana Demirspor'un gollerini 9'da Orhan Taşdelen, 35'te Orkan Çınar ve 83'te Pote attı. Boluspor'un gollerini ise Guido Koçer 52'de ve Bentley 72. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla Adana demirspor 23 puanla 6. sırada yer alırken Boluspor ise 26 puanda kaldı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Çimen, Mehmet Ali Mazlum

Boluspor: Gökhan Değirmenci, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 65 Sabaihi), Akabueze (Dk. 89 Mustafa Batuhan Altıntaş), İshak Çakmak, Etoundi, Ufuk Budak, Dimov, Guido Koçer, Burak Asan (Dk. 46 Umut Gündoğan), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel (Dk. 78 Djemoussa Traore), Hamidou Traore, Berk Yıldız, Pote, Mitrovic, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Orkan Çınar (Dk. 66 Emre Nefiz), Kosecki (Dk. 66 Anderson)

Goller: Dk. 9 Orhan Taşdelen, Dk. 36 Orkan Çınar, Dk. 82 Pote (Adana Demirspor), Dk. 53 Guido Koçer, Dk. 72 Akabueze (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 2 Djemoussa Traore (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Mitrovic, Dk. 80 Hamidou Traore (Adana Demirspor)



