Vincenzo Montella yönetiminde Süper Lig ’de başarılı bir sezonu geride bırakmak üzere olan Adana Demirspor, transfer döneminde yine adından fazlasıyla söz ettirecek gibi duruyor. Şimşekler, bir süre önce Lille’de sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz’ı gündemine almıştı. Yönetim yıldız golcüyü takıma kazandırmayı çok istiyor.

37 yaşındaki golcü de daha önce Adana Demirspor’da forma giyebileceğini, taraftarından her zaman etkilendiğini söylemişti. Adana Demirspor, Fransa’da kontratı bitecek olan ve kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan Burak Yılmaz’ın menacerine kulübün ilgisini iletti. Tarafların kısa sürede işi sonuçlandırmak adına bir araya gelmesi bekleniyor.

Ertaç 2 yıllık geliyor

Adana Demirspor’da kaleci transferi de tamam. Güney ekibi, bir süredir adı takımla anılan Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ertaç Özbir’le her konuda anlaştı. Süper Lig’e veda eden kulübünden ayrılan Ertaç’ın sezonun resmen tamamlanmasının ardından Adana Demirspor’un ilk transferi olarak duyurulması bekleniyor. Ertaç’la iki yıllık sözleşme imzalanacak.