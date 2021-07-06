Adana Demirspor, Bolasie transferini bitiriyor

Belhanda, Assamblonga ve Balotelli’den sonra bir yıldız daha Adana Demir’i seçti. Lacivert-Mavililer, çok uzun süredir Çaykur Rizespor ’un gündeminde ilk sırada yer alan Yannick Bolasie’de büyük bir çalım attı. Geçen sezonu kiralık olarak Middlesbrough’da oynayarak geçiren yıldız oyuncu bonservissiz bir şekilde Adana Demirspor’a imza atıyor. Forvet ve kanat mevkinde forma giyen Bolasie, geçtiğimiz sezon 15 maça çıkarken; 3 gol atıp, 4 asist yapmıştı. Transfermarkt’te 1.5 milyon Euro değer biçilen oyuncu 2016 yılında bir başka Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan 28.9 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

Bruma listede yok

Başkan Murat Sancak, takımla adı geçen Bruma hakkında ise net konuştu. Oyuncu ile ilgili herhangi bir adımlarının olmadığını söyleyen Sancak, “Listemizde olan bir isim değil” ifadelerini kullandı.