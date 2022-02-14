Süper Lig 'in 25. haftasında konuk ettiği Beşiktaş 'la 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da Samet Akaydın, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takımına 1 puanı getiren golü atan Samet, galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu dile getirdi.

'Biz futbolu futbol gibi oynamak istiyoruz, yere yatmıyoruz!'

Siyah Beyazlı ekip futbolcularının zamana oynadığını ifade eden 27 yaşındaki stoper, maçın hakemi Ali Şansalan'la diyaloğa giremediklerini belirtti ve ''Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Hak ettik. Biz futbolu futbol gibi oynamak istiyoruz. Yere yatmıyoruz. Dakikaya oynamıyoruz. Sahada hakemle diyaloğa giremiyoruz. Hakemle konuşmak istiyoruz o bizimle kötü konuşuyor. Art niyetli mi, bilemiyorum. Bize kötü konuşuyor. Beşiktaşlılara dokunuyoruz faul, itiraz ediyoruz sert tepki.'' diye konuştu.

'Biz son pozisyonu gol olarak gördük'

Uzatma dakikalarında attığı ancak ofsayt nedeniyle iptal edilen golü hakkında da konuşan Samet, ''Biz son pozisyonu gol olarak gördük ancak hakem, Mario'nun kalecinin görüş açısını kapattığını söyledi.'' dedi.







