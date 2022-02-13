Adana Demirspor - Beşiktaş maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Adana Demirspor son maçında Rizespor 'u 3-1 mağlup etti. Takımın forvet hattındaki etkileyici görüntüsü dikkat çekerken savunma performansları biraz kırılgan. Montella, Adana Demirspor'u zorlu bir ekip haline getirirken Mario Balotelli ve Yunus Akgün gibi isimler Beşiktaş 'ın zayıf savunmasına karşı birçok pozisyona girmesini bekleyebiliriz.

Beşiktaş, son lig maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligde çıktığı son 10 deplasman maçının sadece birini kazanan Beşiktaş bu seride 4 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. Beşiktaş bu süreçteki tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği Fatih Karagümrük karşısında 1-0 yenerek aldı. Menajer Önder Karaveli takımın üzerinde farklı stratejiler denese de bir türlü ideal oyun anlayışını benimseyemedi.

Son dönemde formda olan Adana Demirspor mücadeleden puan ya da puanlar alabilir.