Konyaspor yenilgisi sonrası Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor engellerini bol gollü galibiyetlerle geçen Adana Demirspor, 40 puan ve averajla ligin 3. sırasında yer alıyor. Tarık Çamdal ve Simon Deli sakat, ara transferin son saatlerinde kadroya katılan Loic Remy henüz hazır değil. Rize deplasmanında sakatlanıp kenara gelen Arijanet Muric kafasında koruyucu kask ile antrenmanlarda boy gösterdi, durumu maç saati netlik kazanacak. TD Vincenzo Montella'nın Beşiktaş 'a karşı İstanbul'daki maçta sonradan oyuna girip 1 gol ve 1 asistle 1 puanı getiren Mario Balotelli'yi ilk 11'de başlatması bekleniyor. İtalyan yıldız hafta arası Alanyaspor 'la oynanan kupa maçında kadroda değildi... Stoperde "Samet & Rassoul" ikilisini izleyeceğiz. Sağ açıkta Yunus Akgün, sol açıkta Matias Vargas olacak.

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Son 5 maçın 3'ünde beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Adana deplasmanına 6 eksikle gitti. Sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Josef de Souza, Kevin N’Koudou, Valentin Rosier ve Mert Günok'un yanı sıra kart cezalısı Miralem Pjanic kamp kadrosuna alınmadı. TD Önder Karaveli, Göztepe'yle oynadıkları kupa maçında olduğu gibi, sağ bekte Kerem Kalafat'a görev verecek. Orta üçlüde "Necip, Atiba, Alex Teixeira" göreceğiz. Kanatlarda Rachid Ghezzal ve Cyle Larin olacak. Bir kez daha gole en yakın isim olarak Michy Batshuayi forma giyecek. Belçikalı yıldız son 9 lig maçında 9 gol katkısı (5 gol - 4 asist) yaptı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Adana Demirspor'un oynadığı son 8 resmi maçın 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

- Beşiktaş'ın ligdeki son 6 maçının 5'i "2.5 ALT" bitti. (6 maç - 9 gol)

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