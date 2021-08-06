Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile TFF 1. Lig'i zirvede tamamlayarak 26 yıllık Süper Lig hasretine son veren Adana Demirspor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Kadrosuna Mario Balotelli, Younes Belhanda, Assamblonga, Svensson, David Akintola, Lucas Castro ve Stambouli gibi yıldızları katarak sezona damga vurması beklenen Mavi Şimşekler, Beşiktaş'ı eli boş göndermeyi amaçlıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal ise en ciddi hazırlık maçını kazanarak lige moralli başlamak istiyor.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? BJK ADS maçı hangi kanalda?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Maç Başladı

3.dakikada Güven Yalçın kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

NET POZİSYON! 14.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Tayyip Sanuç uygun durumda kafayı vurdu ancak şutu yandan dışarı gitti

BALOTELLİ SAHNEDE! 24.dakikada ceza sahası dışında topu alan Mario Balotelli sol ayağıyla çok sert vurdu kaleci Ersin son anda topu çıkardı

34.dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu Balotelli kullandı şutu barajdan döndü

SARI KART! 40.dakikada Adana Demirspor'dan Balotelli itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

43.dakikada ceza sahası dışından Sinan vurdu şutu az farkla auta gitti













Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu!

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Kaan Kanak, Rassoul, Tayyip Sanuç, Svensson, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Belhanda, Pa Dibba, Akintola, Balotelli

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, N'Sakala, Josef, Mehmet Topal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Güven Yalçın













Transfer şampiyonu Adana Demirspor

Sezon öncesinde transfer bombalarını üst üste patlatan adana Demirspor; Mario Balotelli, Younes Belhanda, Assamblonga, Svensson, David Akintola, Lucas Castro, Stambouli, Arijanet Muric, Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu ve Tayfun Aydoğan'ı kattı. 26 yıllık Süper Lig hasretine son veren Adana ekibi, sezonu üst sıralarda bitirmeyi amaçlıyor.

Cyle Larin ve Welinton'dan iyi haber

Siyah-Beyazlılar'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğun mimarlarından bir tanesi olan Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'ndayken Gold Cup’ta ABD karşısında 19 Temmuz’da sakatlanmıştı. Bir diğer tarafta ise Welinton, Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında adale sakatlığı geçirmişti. İki futbolcunun, yeni sezon öncesinde durumları belirsizliğini koruyordu. Özellikle Larin ve Welinton'un, sezonun ilk haftalarına yetişmeme ihtimali bulunuyordu. Ancak sağlık ekibinden gelen son bilgi, Siyah-Beyazlı ekibi sevindirdi. İki yıldız, özel program dahilinde bir süredir çalışıyordu.

Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, durumlarının iyiye gittiği ve beklenden daha erken dönebilecekleri bilgisine ulaşıldı. Bu anlamda hem Larin hem de Wellinton, sezonun ilk haftasında Rize maçında forma giyebilecek.