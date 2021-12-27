Süper Lig 'in 19. haftasında Adana ekibi Adana Demirspor, İzmir ekibi Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Beraberliğin ardından kulüp başkanı Murat Sancak, teknik direktör Vincenzo Montella paylaşımı yaptı. Sosyal medya hesabından kendisinin Montella ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Sancak, "Kıskananlar vınlasın. İyi ki hocamızsın, Montella kardeş" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçı sonrası zorlu bir deplasmanda iyi bir puan aldıklarını vurguladı, ligin ilk yarısını hak ettikleri yerde bitirdiklerini ifade etmişti.

Montella, "Böyle güzel bir ortamda güze bir maç çıkardık. Maçı daha önceden de bitirebilirdik. Galibiyetin tadını alacakken talihsiz bir golle maç berabere bitti. Bu atmosferde bunu iyi bir puan olarak değerlendirmek lazım. Sıralamaya bakıldığında takımımın hak ettiği yerde olduğunu söyleyebilirim. Gösterdiğimiz performansa göre hak ettiğimiz puanları topladık. Adım adım hedefimize ilerlemek istiyoruz" demişti.