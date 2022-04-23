Süper Lig 'in 34. haftasında Trabzonspor 'a 3-1 mağlup olan Adana Demirspor'da maçı yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya kulüpten gelen tepkiler devam ediyor. Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak, cezalı olması nedeniyle statta yer alamadı. Sancak, karşılaşma sonrasında twitter hesabından açıklamalar yaparak, hakemler hakkında sert ifadeler kullandı.

İşte Murat Sancak'ın sosyal medya hesabından yaptığı o açıklamalar:

Statta olsaydım 3 tane ekran kırmıştım. Maalesef cezalı olduğum için kıramadım. Beşiktaşlılar kusura bakmayın. Tiyatro seyretti tüm Türkiye. Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi. Bekliyorum. Ben de izliyorum. Bu Yaşar Kemal Uğurlu ve Özgür Yankaya'ya ne olacak? Ama kimsenin hakkı kimsede kalmayacak. Provoke edilmek istenildi ama sağduyulu taraftarımız bu oyuna gelmedi sağ olsunlar. Kursaklarında kaldı, amaçlarına ulaşamadılar. Onlar kendilerini biliyorlar. Gün ola hayrola, onurlarıyla eksiklere rağmen mücadele ettiler. Takımımı tebrik ediyorum.