Süper Lig'in flaş takımlarından Adana Demirspor, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Akdeniz ekibi, bu arada hazırlık maçlarıyla takımı sıcak tutmak istiyor.

Adana Demirspor, Dünya Kupası arasında 4 hazırlık karşılaşması yaptı. İlk maçını Maccabi Tel Aviv'e karşı oynayan Akdeniz ekibi, 6-3'lük yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra oynadığı Fortuna Sittard maçından da 2-1'lik yenilgi alan mavi lacivertli ekip, Letonya ekibi Liepaja'yı 5-0 mağlup etti. Ardından Galatasaray ile karşılaşan Adana Demirspor, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.





Montella'nın ekibi arayı İtalya Serie A takımlarından Sampdroia ile oynayacağı maçla kapatacak ve kupada oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasını bekleyecek.

22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla yoluna devam edecek.

MURAT SANCAK'TAN TARAFTARA TEPKİ

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, takımının Sampdroia ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı son hazırlık karşılaşması öncesinde taraftarlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve bu maça taraftarın ilgi göstermemesinden yakınan Sancak, imalı ifadeler kullandı.





Murat Sancak, "Evet arkadaşlar 15'inde hazırlık maçımız var, ama maalesef kombine hariç satılan 650 bilet. Üstelik italyanın en iyi takımlarından biriyle oynayacağız. Bu da bize şunu gösteriyor: ne şampiyonluk ne de Avrupa’yı hedeflemememiz lazım. Yok erken saat vs. Transfer beklememek lazım o zaman." ifadelerini kullandı.

İŞADAMLARINA DA ÇAĞRI YAPTI: ÇALIŞANLARINIZA İZİN VERİN

Akdeniz ekibinin başkanı daha sonra işadamlarına çağrıda bulunan bir açıklama daha paylaştı. Sancak "Adanalı işadamlarından ricam maça gelmek isteyenlere izin verin ve hatta sizler de gelin. Çalışanlarla beraber süper motivasyon olur ve bunu gelenek hale getirseniz Adana için mücadele eden, reklamını yapan markaya sahip çıkarsanız size de muazzam faydası olur süreç içerisinde..." sözlerini paylaştı.



