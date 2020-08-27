TFF 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Fatih Karagümrük’e penaltı atışları sonucunda 6-5 kaybeden ve Süper Lig'in kıyısından dönen Adana Demirspor'un flaş bir transfer hamlesi yaptığı, son olarak Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen Manuel Fernandes ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Bu haberler hakkında Adana ekibinden resmi açıklama geldi. İHA muhabirine konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti, "8 tane yabancı oyuncumuz mevcut, tamamıyla yalan haber" ifadelerini kullandı.

Manuel Fernandes, son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar’da top koşturmuştu. Rus takımı ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcunun şu anda herhangi bir kulüple anlaşması bulunmuyor.



