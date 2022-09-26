Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan sitemkâr paylaşım. Twitter hesabından spor basınına göndermede bulunanan Sancak lider olan takımım gündem olması gerektiğini savundu.

Murat Sancak'ın yaptığı paylaşım...

"Dört büyüklerin maçları tabii ki önemli ama o hafta kim liderse, hele ki lider Anadolu takımıysa kanallar ve yorumcular hakkını teslim etmeli. Yoksa adaletten bahsetmeyeceksin. Bugün bizi, yarın diğer başarılı olan güzide takımlarımızı gündem etmeliler."

Averajla lider

Adana Demirspor İtalyan teknik adam Montella yönetiminde bu sezon 7 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Adana tek yenilgisini Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe 'ye karşı almıştı.









Yıldızlar kadrosu

Bu sezon kadrosundan Balotelli'yi kaybeden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak yaptığı transferlerle dikkat çekti. Rakitsky, Onyekuru, Ndiaye, Kevin Rodrigues ve Artem Dzyuba bu isimlerden sadece bazıları...