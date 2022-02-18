Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

"KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Bildiğiniz üzere disiplin kuruluna sevk edilmiştim. Hakkımda disiplin kurulunca bugün verilen kararı kabul etmem mümkün değildir. Tüm eleştirilerimin ve iddialarımın TFF'deki Fetö yapılanması ve bu yapılanmanın halen devamıyla ilgili olduğu açıktır. Hakemlerle ilgili söylemlerimde bunun dışında hiçbir amacımın olmadığı açıklamamın içindedir.

TFF, Fetö yapılanması hakkında bilgiye başvurulması üzerine suç duyurusunda bulunmuşken, "hakemlere hakaret ettiğim” ortaya konularak, benimle ilgili bu aşamada ceza verilmesi, aslında konuşmalarımın amacının haklılığını doğrulamaktadır. Keza Gaziantepspor ile bu hafta yapacağımız maçımıza; eleştirilerimin ve camia olarak yaşadığımız haksızlığın içinden bir Hakem'in hakem heyetine atanması, yapılanmanın gücünü göstermektedir. (Hala Federasyon içerisinde Fetö mücadelesinde kararlılığına ve karakterine emin olduğum yöneticilerin varlığına şüphesiz şahidim.)

Gerekli tüm süreç hukuki olarak sürdürülecek olup, bu mücadele elimden geldiğince tarafımca tereddütsüzce sürdürülecektir. Adalet bu ülkede hepimiz için vazgeçilmezdir.

Tüm futbolseverlere saygıyla bildiririm.

Murat SANCAK

Adana Demirspor Kulübü Başkanı"