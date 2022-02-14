Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Beşiktaş 'la 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, 90 dakikanın ardından çok sert açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a adeta ateş püsküren Sancak, ofsayt gerekçesiyle Samet Akaydın'ın iptal edilen golünde VAR'a gidilmemesine tepki gösterdi.

Ali Şansalan'ın saha içerisinde futbolcuları tehdit ettiğini iddia eden tecrübeli futbol adamı, ''TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. 1. golde hadi bizim futbolcu ayağına bastı, VAR'a gittin. Bizim 2. golde niye VAR'a gitmiyorsun.'' dedi ve ekledi:

'Bunlar hazırlıklı gelmişler!'

''VAR'daki hakem de öyle. Alper Saka mıymış neymiş. Attığımız son gole baktığınız zaman, Balotelli önünü kesmiyor. Ofsayt pozisyonu yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler. Sayın Nihat Özdemir başkanım. Hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle.''









'Bugün az daha katliam olacaktı'

''Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir. Her kurumda, emniyette, askeriyede FETÖ'cüler varken, hakemlerin içerisinde mi yok! Onun için TFF Başkanım, MHK Başkanım, sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı.''

'Hakem bütün taraftarı galeyana getirdi'

''Hakem bütün taraftarı galeyana getirdi. Yeter ama yeter. Bu kadar hakemlere destek veren adam olarak, seyircilerin beni eleştirdiği bir yerde, hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Yeni gelen MHK Başkanı'nı bile aradım. "En büyük destek benden olacak" dedim. Ama yeter, böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez.''









'Maalesef hakem o penaltıları da vermedi'

''Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Bu hakem, ilk haftaki Fenerbahçe maçımızı da yönetti. 1,5 penaltımız vardı. Tüm kamuoyunun şahit olduğu pozisyonlardı. Maalesef hakem o penaltıları da vermedi.''

'Neyi korumaya çalışıyorsunuz?'

''Bu 4 büyük kulüp fobisi nedir! Neyi korumaya çalışıyorsunuz? Yeter artık. Bana ceza verebilirsiniz. Geçmişte de verdiniz beni terbiye etmek için ama doğru olanı söylemekten hiçbir zaman kaçınmayacağım. Bunu da bilin.''







