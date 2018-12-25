Türkiye'nin köklü kulüplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak'dan 78. yıl mesajı geldi.

Kıymetli Adana Demirsporlular,

Kulübümüz 78 yılı ardında bırakırken yeni yaşımız tüm camiamıza kutlu olsun.

Adanademirspor, mazisi başarılarla dolu köklü bir kulüptür. Bundan daha önemlisi ise, kulübümüzün rekabetten hiçbir zaman vazgeçmeyen bir karaktere sahip olmasıdır. Adana Demirspor'u diğer kulüplerden ayıran en belirgin özelliği mücadele azmi ve inatçı yapısıdır. Birlik, beraberlik ortamı mevcut olduğunda neler yapabileceğimizin örnekleri kulübümüzün tarihçesine işlenmiş durumdadır.

Biz bu bayrak yarışında, kulübümüzün ruhu olan mücadele azmimizin yanı sıra birlikteliğimizle ve taraftarlarımızın saygın davranışlarıyla da tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz. Kulübümüzün tarihine katmayı hedeflediğimiz zaferler, kıvılcımını yeniden ateşlediğimiz Adana Demirspor karakter ve ruhuyla taçlanacaktır.

Bu vesileyle, bugüne kadar camiamıza emeği geçen tüm başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile teknik ekip ve futbolculara şükranlarımı sunuyorum. En kötü hava koşullarında, en sıkıntılı dönemlerde dahi takımını yalnız bırakmayan Adana Demirspor taraftarını gönülden kucaklıyorum.

Birliktelik duygumuzdan güç alarak hedeflerimize ulaşmak için azimle mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeni yaşımızda hep beraber emeklerimizin karşılığını alacağımız ve başarılarımızı coşkuyla kutlayacağımız günleri görmemiz temennisiyle tüm camiamıza saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.

Murat Sancak

Adana Demirspor Kulübü Başkanı



