Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Trabzon maçını unutun

Süper Lig 'de Avrupa kupalarına katılma yarışı veren Adana Demirspor, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde Başkan Murat Sancak, sosyal medya hesabından taraftara çağrıda bulundu.
Ligde gelecek hafta lider Trabzonspor 'u ağırlayacak olan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Lacivert-Mavili taraftarlardan Kasımpaşa maçına odaklanmalarını istedi.
"TRABZON MAÇINI UNUTUN"
Murat Sancak, "Trabzon maçını unutun ,en önemli maçımız Kasımpaşa spor maçımızdır" ifadesini kullandı.
Adana Demirspor 52 puanla ligde 5. sırada. Adana ekibinin Avrupa Kupaları için ciddi şansı bulunuyor.