Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig hedefine ulaştı

TFF 1. Lig’de son haftada konuk olduğu Menemenspor’u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, averajla şampiyon tamamladığı ligde Süper Lig’e çıkmayı başardı. Adana Demirspor, gelecek sezon Süper Lig’de oynamaya hak kazandı. Daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig’e yükselmeyi başaran Adana temsilcisi, 1994-1995 sezonunda düştüğü Süper Lig’e döndü.

Sancak, ‘Murat’ına erdi!

Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak, 3. sezonunda Adana Demirspor’u Süper Lig’e taşıyarak hedefine ulaştı. Göreve geldiği günden bu yana ciddi bütçeler harcayarak iki kez hüsran yaşayan Sancak, bu kez hasrete son verdi.