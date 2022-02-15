Devler Ligi'nde makul sayılabilecek Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon'un olduğu grupta 'sıfır' çekilmesi, ardından Süper Lig 'de alınan başarısız sonuçlar, Beşiktaş -Sergen Yalçın birlikteliğini 15. haftada sona erdirmişti.Siyah-Beyazlı yönetim, şampiyon hocayla yollarını ayırmasının ardından özellikle Portekiz ekibi Estoril'in teknik direktörü Bruno Pinherio'yla görüşmüş fakat anlaşamamıştı.

Karaveli eleştiriliyor

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi daha sonra geçici olarak takımın başına getirdikleri U19 Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'yle resmi sözleşme imzalamıştı. Ancak Önder hocayla da Kara Kartal'ın inişli çıkışlı performanslar sergilemesi, tecrübeli çalıştırıcının eleştirilmesine yol açmıştı.

'Beşiktaş'a hayırlı olsun'

Önder Karaveli camiada bir hayli eleştirilirken, Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ardından Mavi Şimşekler'in Başkanı Murat Sancak'tan flaş bir açıklama geldi. Beyaz TV'ye konuşan Sancak, Kara Kartal'ın yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı! Murat Sancak, "Murat Sancak: "Beşiktaş'ın yeni sezondaki teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Şenol hoca, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net. Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro’yu da geri aldılar" dedi.

Üst üste 2 şampiyonluk yaşatmıştı

Hatırlanacağı üzere son olarak A Milli Takımı çalıştıran Şenol Güneş, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Beşiktaş'ı, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştırmış ve Devler Ligi'nde de namağlup gruptan çıkarmıştı.